【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】京都男児遺棄事件 父親は公衆トイレに「遺体隠し」の可能性…シーズンオフの人気観光地で何が？「人殺しにプライバシーなどない」私のような古い週刊誌屋は、先輩からそうハッパをかけられ、犯人や被害者の親族、友人、仕事場の同僚を回り、犯人の家のゴミ箱まで漁った。私たちは「取材靴」といっていたが、つま先に金属の入った頑丈な靴を履き、取材先の家のドアを叩く。相手が何者かと