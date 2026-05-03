【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】

京都男児遺棄事件 父親は公衆トイレに「遺体隠し」の可能性…シーズンオフの人気観光地で何が？

「人殺しにプライバシーなどない」

私のような古い週刊誌屋は、先輩からそうハッパをかけられ、犯人や被害者の親族、友人、仕事場の同僚を回り、犯人の家のゴミ箱まで漁った。

私たちは「取材靴」といっていたが、つま先に金属の入った頑丈な靴を履き、取材先の家のドアを叩く。相手が何者かと思って顔を出すと、こういう者ですがと名乗りながら、戸の隙間に靴を差し込む。

「帰ってくれ！」と怒鳴るが、戸は閉まらない。「そこを何とか、お宅は殺人犯の○○と親しかったですね」と次々に質問を投げかける。中にはほとほと困って、ポツリと本音を漏らしてくれる人もいた。

8人の女性を強姦殺害した大久保清が逮捕されたのは1971年。私と若い記者は、大久保の両親が群馬県の温泉にいることを突き止めた。風呂帰りの両親に声をかけると、「おまえらのような虫けらに話すことなどない」と一喝された。

73年、立教大学の助教授が愛人の女子学生を山中に殺して埋め、一家心中した。雑誌は記者クラブに入れないから情報がない。仕方ないので記者と2人でスコップを買い、夜中、遺体を捜してあちこち掘り起こして、警察にどやされ、慌てて逃げた。私の回顧譚はこれくらいにしておこう。

京都府南丹市で起きた結希くん失踪事件は、義父の安達優季（37）が死体遺棄の容疑で逮捕され、「私が殺した」と自白したことで殺人事件に変わった。

だが、この事件は全面解決したわけではない。この原稿を書いている時点では、なぜ安達が結希くんを殺したのかという最大のナゾの「動機」がわかっていないのだ。

当初から安達には不審な点が多くあった。彼の車のドライブレコーダーの映像が、一部意図的に消されていた。警察が安達のスマホのデータを解析したところ、結希くんが行方不明になった当日、「死体を遺棄する方法」をネットで検索していた。

数日後に、結希くんのバッグが山中で発見され、その後も、そこから離れたところで靴が発見された。さらに安達は、いち早く結希くんの捜索を呼びかけるポスターを作り、自分で配って回っていたのだ。捜査を撹乱させる意図があったのかもしれない。犯罪のド素人にしては手が込んでいる。

週刊文春（4月30日号）は、安達の逮捕後に結希くんの母親が、すがった女性霊媒師にこう言っていたと報じている。

「いまだに夫が犯人だと信じられないんです。絶対に一人じゃやってない。共犯者がいるとしか思えません。彼が、自分ひとりで罪を被ろうとしているように思うんです」

事件当初から、警察は安達の行動確認をしていたはずだ。それなのになぜ、安達はバッグや靴、最後には遺体まで投げ捨てることができたのか。

つまりは、いくつもの大きなナゾが残る。事件は終わっていない。

だが、テレビも新聞も、この事件の報道が極めて少なくなってしまったのはなぜだろう。一説には“現代の知の巨人”といわれる池上彰がこう言ったことが、自粛をさせる引き金になったといわれている。彼が出たワイドショーで事件について聞かれ、おおむねこう言ったというのである。

「ただ、見ている側からするとですね、もういいんじゃないですか、この話。容疑者が捕まって、容疑者が事件について認めているんですから。もうこれ以上、扱わない方がいいんじゃないかなと、すいません、私は思いましたけどね」

おいおい、動機さえわかっていないのだ。一部の識者やSNSの無責任な批判に怯え、メディアが追加取材をやめ、報道を控えているのだとすれば、“自殺”行為である。

もしテレビ・新聞がジャーナリズムなら、この事件の全容を自分の足と目と耳で取材して、視聴者や読者に知らせるのが「使命」ではないのか。 （文中敬称略）

（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）