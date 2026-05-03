皆さんは、大切な人と急に連絡が取れなくなった経験はありますか。不安で胸が締めつけられ、余計に想像が膨らんでしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人S子が体験した、家族の絆の深さを感じたエピソードをご紹介します。 離れて暮らすことになった次男 S子は60代で、3人の子どもを育て上げ、現在は夫と二人で穏やかな生活を送っている主婦。次男は30代で大手広告代理店に勤めており、これまでは実家から車で3