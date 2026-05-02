TBS系『情報7daysニュースキャスター』（後10：00）について伝える『今夜のNキャス』が、2日に放送（後6：51）。津田健次郎の“後任”ナレーターが紹介された。【写真】『Nキャス』津田健次郎の“後任ナレーター”が登場番組では「きょうから加わる新しいナレーターは、こちらの方です」と紹介されると、後向きに座った状態で「俺が不死身の杉元だ！」との声とともに、小林親弘が振り返った。続けて「きょうからナレーターを