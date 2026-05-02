CL準決勝パリ・サンジェルマン対バイエルンの一戦は5-4と壮絶な打ち合いとなった。ともに攻撃陣が好調で、計9ゴールが生まれている。『TheGuardian』ではもう一つの準決勝でアトレティコ・マドリードと対戦したアーセナルの指揮官であるミケル・アルテタ監督がPSG対バイエルンに言及。「最高の試合だった」と振り返った。「PSG対バイエルンのゲームは、おそらく私がこれまで観戦した中で最高の試合だったと思います。両チームのレ