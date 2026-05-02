ロッテ−西武の試合前に竹下☆ぱらだいすがセレモニアルピッチを行った。▼ だーごさんコメント「人生で初めてのマウンド、本当に緊張しました！練習で益田投手に優しく教えていただいたおかげで、『これはストライクいけるんちゃう？』とすっかりその気になっていました。結果はまさかのデッドボール寸前でしたが……（笑）一緒に盛り上がってくれた『竹の子ちゃん』たちの声援が本当に心強かったです。貴重な経験をありがとう