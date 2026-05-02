突然始まった荷物検査の結果、まさか塾の先生から名指しで呼ばれることになるとは…。別室に連れて行かれたつむ田。先生の表情からは只事ではない緊迫感が伝わってきました。荷物検査の理由は？なぜ自分が呼ばれたのか？これをきっかけに、つむ田は「塾の先生」が持つ闇に飲み込まれていくことになるのです…。>>【まんが】あの日、私はいじめの加害者にされた(ウーマンエキサイト編集部)