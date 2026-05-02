ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「今から荷物検査を始める…！」塾で突然の事態に教室がざわつく…先… 「今から荷物検査を始める…！」塾で突然の事態に教室がざわつく…先生は私の何を疑ってる!? 「今から荷物検査を始める…！」塾で突然の事態に教室がざわつく…先生は私の何を疑ってる!? 2026年5月2日 11時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 突然始まった荷物検査の結果、まさか塾の先生から名指しで呼ばれることになるとは…。別室に連れて行かれたつむ田。先生の表情からは只事ではない緊迫感が伝わってきました。荷物検査の理由は？ なぜ自分が呼ばれたのか？これをきっかけに、つむ田は「塾の先生」が持つ闇に飲み込まれていくことになるのです…。>>【まんが】あの日、私はいじめの加害者にされた(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】あの日、私はいじめの加害者にされた 一睡もできない妻と、隣でぐっすり眠る夫…この温度差、もう修復不可能では？【裏切りには代償を Vol.38】 「ずっと我慢してたの？」娘が一人で耐えていたと思うと…涙が止まらない【夫から脱却できますか？ Vol.77】