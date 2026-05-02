世界保健機関（WHO）の本部＝2025年5月、スイス・ジュネーブ（共同）【ベルン共同】感染症の世界的大流行（パンデミック）への備えとして昨年5月に成立したパンデミック条約を巡り、運用規則の交渉を行ってきた世界保健機関（WHO）加盟国は1日、実質的な目標としてきた今月後半の総会までの合意を見送り、来月以降も交渉を続けることで一致した。各国が署名・批准の手続きを始めるためには運用規則の採択が必要。合意の遅れに