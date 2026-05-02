2026年ゴールデンウィーク後半の渋滞予測 2026年ゴールデンウィークのUターンラッシュはいつ？ 2026年のゴールデンウィーク期間中、10km以上の渋滞は上下合計で375回予測されている。 2026年のゴールデンウィーク後半は、5月2日（土）～5月6日（水・祝）までの5連休となります。帰省や行楽によるクルマの移動は、この5連休に集中すると予測されており、上下線と