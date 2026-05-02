春の訪れとともに数々がスタートを切った2026年春ドラマ。今回クランクイン！編集部では、2026年4月〜6月にかけて放送される「春ドラマ」から、「2話以降も見続けたい」と思った作品をアンケート調査。第1位に輝いたのは、Snow Manの宮舘涼太が主演する『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）だった。前回発表した「楽しみな春ドラマ」ランキングに続くトップ獲得となった。【写真】「2話以降も見続