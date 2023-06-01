働く人の半数が“心の疲れ”を実感。メーデーに自分の心の疲れを見つめ直してみませんか。インターネットショッピングモール「Qoo10」の運営会社が行った「働く男女の疲れとケアに関する調査」によると、働く人の半数が体だけではなく、心にも疲れを感じていると回答しました。心の疲れはどんなときに感じるのか。最も多かったのが「仕事や私生活が忙しいとき」、さらに全体の75.2％は、その疲れを1人で抱え込んでしまった経験があ