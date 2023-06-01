スタジオジブリの名作「耳をすませば」が１日、日本テレビで放送された。「金曜ロードショー」の公式Ｘは、放送中から同作の豆知識を次々とリアルタイムで紹介。主人公・月島雫を担当した声優で女優の本名陽子についても触れて、「本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などでも活躍しています」などと記した。この投稿から２３分後に本名が反応して、自身のＸで「えっと…すみ