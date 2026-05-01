【ミスタードーナツ】のパイシリーズに、春夏の限定メニューが登場。新たに登場した3種類の「期間限定パイ」は、それぞれ世界各地の料理をイメージしたパイになっている様子。どれも「ミスドゴハン」として販売されているため、甘いものが苦手な人や、軽食として食べたい人にぴったりなんです。今回は、ミスドの期間限定メニュー「世界のグルメパイ」について紹介します。 具材の相性抜群！