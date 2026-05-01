「濃厚うまっっ」「文句なしの美味しさ」【ミスド】全制覇したくなる♡「期間限定パイ」

【ミスタードーナツ】のパイシリーズに、春夏の限定メニューが登場。新たに登場した3種類の「期間限定パイ」は、それぞれ世界各地の料理をイメージしたパイになっている様子。どれも「ミスドゴハン」として販売されているため、甘いものが苦手な人や、軽食として食べたい人にぴったりなんです。今回は、ミスドの期間限定メニュー「世界のグルメパイ」について紹介します。

具材の相性抜群！ イギリス風ミートポテトパイ

「ミートソースとマッシュポテトパイ」は、イギリスの伝統的な家庭料理をイメージしたパイ。@ftn_picsレポーターHaruさんが「文句なしの美味しさ」とコメントする理由は、ミートソースとサクサクのパイ、滑らかな舌触りのマッシュポテトの相性の良さのよう。軽めのランチや小腹が空いたときのおやつに、ちょうどいいボリューム感がありそうです。

2つのソースが織り成す濃厚なコク

レポーターHaruさんが「濃厚うまっっ」と、絶賛しているのが「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」。フランス生まれのホットサンド、クロックムッシュをイメージしたパイには、ハム、玉ねぎ入りホワイトソースとチーズソースを組み合わせています。2つのソースによる、濃厚なコクとクリーミーさが、満足度をよりいっそう高めてくれそうです。

カレーフィリングたっぷりでお腹も満足

期間限定パイの最後の1品が、インド北部発祥のカレーをパイにした「バターチキンカレーパイ」です。レポーターHaruさん曰く「フィリングたっぷり」とのことで、しっかり食べたい気分にぴったりかも。カレーとなれば辛さが気になるところですが、公式サイトによると、「トマトペーストやヨーグルトを使ったマイルドな辛さ」なのだそう。子どもや辛さが苦手な人でも、美味しく味わえるはず。

グルメパイのお供にしたい爽やかドリンク

「世界のグルメパイ」を食べた後は、台湾スイーツのフングイとフルーツティを組み合わせたドリンクで、リフレッシュすると良いかも。これまでにもあったメニューですが、使用するフルーツの組み合わせを新しくして再登場しています。「ぷにゅんフングイフルーツティ パイン＆マンゴー＆パッションフルーツ」は、ジャスミンティにパイン、マンゴー、パッションフルーツを組み合わせており、フングイの独特な歯ごたえと、爽やかでトロピカルな味わいが楽しめそうです。

軽食やおやつにぴったりなミスタードーナツの期間限定パイ。パイをさらに美味しく食べるなら、少し温めるひと手間をプラスするのがポイントです。ぜひ全種類制覇して、お気に入りの味を見つけてみてください。

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※こちらの記事ではftn_pics、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる