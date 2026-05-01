「広島７−３中日」（１日、マツダスタジアム）広島が中日に快勝し、約１カ月ぶりの連勝を飾った。チームは今季１０勝目で借金を「５」に減らした。打線は三回に柳から４番・坂倉の中前適時打で先制に成功。五回は３番・小園が中前適時打を放ち、リードを広げた。新井貴浩監督（４９）は２人の働きを「ゾノ（小園）もサク（坂倉）も状態が上がってる」と手応え。ともに犠打で走者を進め、２人の打席を迎えたことについては「
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