THE FRANK VOXが、5月20日発売の『VOX LETTER 2』より新曲「君が笑ってくれるなら」を5月8日に先行配信する。グループ初の直球ラブソングとなる本作は、ケツメイシやFUNKY MONKEY BABYSらも手がけたNAOKI-Tを編曲に迎えた新境地となる一曲で、大切な人を想うひたむきな感情をまっすぐに描いた楽曲だ。◆◆◆【メンバーコメント】まいど！フランクボックスです！「THE・ラブソング」のお届けです！今までも恋愛模