THE FRANK VOX、初の直球ラブソング「君が笑ってくれるなら」先行配信。NAOKI-Tが編曲
THE FRANK VOXが、5月20日発売の『VOX LETTER 2』より新曲「君が笑ってくれるなら」を5月8日に先行配信する。
グループ初の直球ラブソングとなる本作は、ケツメイシやFUNKY MONKEY BABYSらも手がけたNAOKI-Tを編曲に迎えた新境地となる一曲で、大切な人を想うひたむきな感情をまっすぐに描いた楽曲だ。
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【メンバーコメント】
まいど！フランクボックスです！「THE・ラブソング」のお届けです！
今までも恋愛模様を歌った曲はありましたが、ここまで真っ直ぐなラブソングははじめての試み！
みんなの反応をドキドキしながらリリース日を待っています！
今作の「君が笑ってくれるなら」は、
大事な恋人と一緒に過ごしていれば、良いも悪いもあるし、色々あるけど、なんだかんだで
「君と笑っていられたらそれ以外、なんでもいいや」と歌った、ストレートなラブソングになっています。
カップル、夫婦、恋をしているあなたの大切な1曲になりますように！
THE FRANK VOX
【NAOKI-Tコメント】
この曲のテーマは誰しもが経験する恋の1コマを切り取ったラブソング。
聞いてくれる人の恋のBGMになってくれたら嬉しいです。
シンプルだけど素直な気持ちが綴られたサビのメッセージは、メンバー同士で気持ちを交換しているようにも個人的には思っていました。
イヤフォンからあなたが耳にする時、ライブ会場でこの曲が演奏される時、アーティストからあなたへのラブソングにも変わります。たくさんこの曲を愛してくれたら嬉しいです！
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リリース情報
◾︎「君が笑ってくれるなら」
2026年5月8日(金)配信リリース
Pre-add/Pre-save：https://THE-FRANK-VOX.lnk.to/kimi-waratte_paps
◾︎デジタルシングル「かさぶた」
各楽曲配信サイト：https://the-frank-vox.lnk.to/kasabuta
◾︎ニューアルバム「VOX LETTER 2」
2026年5月20日（水）リリース
TECI-1846 / 定価：\3,500（税抜価格 \3,182）
ライブ情報
＜FRANK FES 2026＞
〜あつまれ音楽野郎！立ち上がれ音楽野郎！〜
【日程】2026年4月12日(日)
【時間】開場 16:00 / 開演 16:30
【ゲスト】HIPPY
【会場】三重・四日市ROOTS
〜あつまれ音楽野郎！100年先まで歌おうぜ！〜
【日程】2026年5月5日(火・祝)
【会場】東京・Shibuya GRIT
【時間】開場 16:00 / 開演 16:30
【ゲスト】シクラメン
【日程】2026年5月10日(日)
【会場】大阪・ESAKA MUSE
【時間】開場 16:00 / 開演 16:30
【ゲスト】シクラメン
チケット代
スタンディング(一般) \5,000
スタンディング(学割)\4,000
※当日券+\500
＜VOX LETTER TOUR 2026 〜あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便〜＞
6月6日（土）香川：高松Sound Space Rizin’
6月13日（土）群馬：前橋DYVER
6月14日（日）埼玉：HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
6月27日（土）広島：LIVE VANQUISH
6月28日（日）岡山：岡山CRAZYMAMA KINGDOM
7月4日（土）静岡：LiveHouse浜松窓枠
7月5日（日）岐阜：岐阜Club-G
7月11日（土）滋賀：滋賀U★STONE
7月12日（日）三重：四日市CLUB ROOTS
9月5日（土）新潟：新潟CLUB RIVERST
9月6日（日）石川：金沢GOLD CREEK
9月19日（土）東京：Shibuya WWW
9月21日（月・祝）京都：KYOTO MUSE
9月22日（火・祝）奈良：奈良NEVER LAND
9月26日（土）宮城：仙台LIVE HOUSE enn 2nd
9月27日（日）福島：郡山PEAK ACTION
10月3日（土）兵庫：神戸VARIT.
10月10日（土）神奈川：SUPERNOVA KAWASAKI
10月11日（日）愛知：名古屋クラブクアトロ
10月17日（土）北海道：札幌CrazyMonkey
10月24日（土）栃木：HEAVEN’S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)
10月25日（日）千葉：柏PALOOZA
11月1日（日）佐賀：佐賀RAG.G
11月3日（火・祝）福岡：福岡DRUM Be-1
11月15日（日）大阪：大阪城音楽堂
チケット販売ページ：https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=THE+FRANK+VOX
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