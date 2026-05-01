THE FRANK VOXが、5月20日発売の『VOX LETTER 2』より新曲「君が笑ってくれるなら」を5月8日に先行配信する。

グループ初の直球ラブソングとなる本作は、ケツメイシやFUNKY MONKEY BABYSらも手がけたNAOKI-Tを編曲に迎えた新境地となる一曲で、大切な人を想うひたむきな感情をまっすぐに描いた楽曲だ。

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【メンバーコメント】

まいど！フランクボックスです！「THE・ラブソング」のお届けです！

今までも恋愛模様を歌った曲はありましたが、ここまで真っ直ぐなラブソングははじめての試み！

みんなの反応をドキドキしながらリリース日を待っています！

今作の「君が笑ってくれるなら」は、

大事な恋人と一緒に過ごしていれば、良いも悪いもあるし、色々あるけど、なんだかんだで

「君と笑っていられたらそれ以外、なんでもいいや」と歌った、ストレートなラブソングになっています。

カップル、夫婦、恋をしているあなたの大切な1曲になりますように！

THE FRANK VOX

【NAOKI-Tコメント】

この曲のテーマは誰しもが経験する恋の1コマを切り取ったラブソング。

聞いてくれる人の恋のBGMになってくれたら嬉しいです。

シンプルだけど素直な気持ちが綴られたサビのメッセージは、メンバー同士で気持ちを交換しているようにも個人的には思っていました。

イヤフォンからあなたが耳にする時、ライブ会場でこの曲が演奏される時、アーティストからあなたへのラブソングにも変わります。たくさんこの曲を愛してくれたら嬉しいです！

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リリース情報 ◾︎「君が笑ってくれるなら」

2026年5月8日(金)配信リリース

Pre-add/Pre-save：https://THE-FRANK-VOX.lnk.to/kimi-waratte_paps

◾︎デジタルシングル「かさぶた」

各楽曲配信サイト：https://the-frank-vox.lnk.to/kasabuta ◾︎ニューアルバム「VOX LETTER 2」

2026年5月20日（水）リリース

TECI-1846 / 定価：\3,500（税抜価格 \3,182）

ライブ情報

＜FRANK FES 2026＞

〜あつまれ音楽野郎！立ち上がれ音楽野郎！〜

【日程】2026年4月12日(日)

【時間】開場 16:00 / 開演 16:30

【ゲスト】HIPPY

【会場】三重・四日市ROOTS 〜あつまれ音楽野郎！100年先まで歌おうぜ！〜

【日程】2026年5月5日(火・祝)

【会場】東京・Shibuya GRIT

【時間】開場 16:00 / 開演 16:30

【ゲスト】シクラメン 【日程】2026年5月10日(日)

【会場】大阪・ESAKA MUSE

【時間】開場 16:00 / 開演 16:30

【ゲスト】シクラメン チケット代

スタンディング(一般) \5,000

スタンディング(学割)\4,000

※当日券+\500 ＜VOX LETTER TOUR 2026 〜あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便〜＞

6月6日（土）香川：高松Sound Space Rizin’

6月13日（土）群馬：前橋DYVER

6月14日（日）埼玉：HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

6月27日（土）広島：LIVE VANQUISH

6月28日（日）岡山：岡山CRAZYMAMA KINGDOM

7月4日（土）静岡：LiveHouse浜松窓枠

7月5日（日）岐阜：岐阜Club-G

7月11日（土）滋賀：滋賀U★STONE

7月12日（日）三重：四日市CLUB ROOTS

9月5日（土）新潟：新潟CLUB RIVERST

9月6日（日）石川：金沢GOLD CREEK

9月19日（土）東京：Shibuya WWW

9月21日（月・祝）京都：KYOTO MUSE

9月22日（火・祝）奈良：奈良NEVER LAND

9月26日（土）宮城：仙台LIVE HOUSE enn 2nd

9月27日（日）福島：郡山PEAK ACTION

10月3日（土）兵庫：神戸VARIT.

10月10日（土）神奈川：SUPERNOVA KAWASAKI

10月11日（日）愛知：名古屋クラブクアトロ

10月17日（土）北海道：札幌CrazyMonkey

10月24日（土）栃木：HEAVEN’S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)

10月25日（日）千葉：柏PALOOZA

11月1日（日）佐賀：佐賀RAG.G

11月3日（火・祝）福岡：福岡DRUM Be-1

11月15日（日）大阪：大阪城音楽堂 チケット販売ページ：https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=THE+FRANK+VOX