5月1日（金）放送の『沸騰ワード10』では、コストコに取り憑かれた女優・矢田亜希子と、伝説の家政婦・志麻さんがコラボ。会員制倉庫型店・コストコに20年以上通い、その商品をほぼ全て把握するという矢田。今回も、約3500点もの商品が並ぶ店内で、「買って間違いなし」のアイテムをチェック。さらに食材も購入し、番組後半で志麻さんがゴールデンウィークにぴったりの料理を披露した。一緒に買い物に加わったのは、野呂佳代、なに