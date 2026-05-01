今日から5月がスタート。人気占術家・木下レオンさんによると、「5月は一年のなかでも運気が外に広がりやすく、開運しやすい月まわり」なのだとか。そこで今月のよい流れにのって、〈チャンス〉をものにする、木下さんおすすめの『スマホ待ち受け画面』をご紹介。大好きなアーティストのライブチケットや、以前からほしかったグッズの懸賞、宝くじなどの「当選運」アップにも！5月に何かチャンスをつかみたい人は、早速保存して