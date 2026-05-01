Kroi × D.A.N. による一夜限りのスペシャルライブ＜M bit Live 第7弾＞が6月24日、神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催されることが発表となった。＜M bit Live＞は、“生きていく 好きな曲がふえていく”をスローガンに、ひとりひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクト＜M bit Project＞による一夜限りのスペシャルライブ企画だ。その第7弾として、現代のミクスチャーサウンドを更新し続けるKroiと、緻密なサウンドデザ