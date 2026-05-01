Kroi × D.A.N.、＜M bit Live＞第7弾で初ツーマン
Kroi × D.A.N. による一夜限りのスペシャルライブ＜M bit Live 第7弾＞が6月24日、神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催されることが発表となった。
＜M bit Live＞は、“生きていく 好きな曲がふえていく”をスローガンに、ひとりひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクト＜M bit Project＞による一夜限りのスペシャルライブ企画だ。その第7弾として、現代のミクスチャーサウンドを更新し続けるKroiと、緻密なサウンドデザインと独自のミニマリズムを追求するD.A.N.による初の対バンが決定した。ボーダレスに進化し続けるオルタナシーンのフロントランナーがツーマンで激突するかたちだ。
＜M bit Live＞は、第1弾のOriginal Love Jazz Trio × STUTSから始まり、第2弾のUA × アイナ・ジ・エンド、第3弾のASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotake、第4弾のAwich × iri、第5弾のHY × マカロニえんぴつ、第6弾のDragon Ash × Age Factoryと毎回プレミアムな体験を届けている。
チケットの先行受付は5月15日よりイープラスにて。また、本日5月1日よりプロジェクトキャラクター“ビットくん”のX公式アカウントでは、ライブチケットなどの賞品が抽選で当たるキャンペーンが実施されるほか、＜M bit Project＞オフィシャルYouTubeチャンネルでは、これまでの＜M bit Live＞のライブ映像が公開中だ。
■＜M bit Live #7 Kroi × D.A.N.＞
2026年6月24日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
出演：Kroi / D.A.N.
▼チケット
1Fスタンディング：\6,900 (税込)
2F指定席：\7,900 (税込)
※ドリンク代別途
※お一人様1公演につき4枚まで
※未就学児童⼊場不可/⼩学⽣以上チケット必要
一般発売：5/30(土) 12:00〜
受付URL：https://eplus.jp/m-bit-live/
【イープラス先行】
受付期間：5/15(金)12:00〜5/24(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/m-bit-live/
主催：M bit Live 実⾏委員会
後援：J-WAVE
企画制作：ワイズコネクション
（問）info@ys-connection.co.jp
■＜M bit Live＞招待／プレゼントキャンペーン
応募受付期間：5月1日(金)12時00分〜5月14日(木)23時59分
▼賞品
Aコース：M bit Live第7弾チケット 300名
Bコース：Amazonギフトカード5,000円分 50名
Cコース：VポイントPayギフト5,000円分 50名
▼応募方法
(1)X公式アカウント“ビットくん(@M_bit_Project)”をフォロー。
(2)X公式アカウントの希望賞品の画像をタップし、“好きな曲名”とともにポスト。
(3)当選結果がその場でポストされ、当選された方にはXのDMで賞品獲得用のURLが送信される。
※Xアカウントを非公開設定にしている場合、または公式アカウントのフォローを解除した場合は、応募対象となりません。詳細は、X公式アカウント“ビットくん(@M_bit_Project)”にて。
関連リンク
◆M bit Live オフィシャルサイト
◆M bit Project オフィシャルサイト
◆M bit Project オフィシャルX
◆M bit Project オフィシャルInstagram
◆M bit Project オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Kroi オフィシャルサイト
◆D.A.N. オフィシャルサイト