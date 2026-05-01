Kroi × D.A.N. による一夜限りのスペシャルライブ＜M bit Live 第7弾＞が6月24日、神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催されることが発表となった。

＜M bit Live＞は、“生きていく 好きな曲がふえていく”をスローガンに、ひとりひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクト＜M bit Project＞による一夜限りのスペシャルライブ企画だ。その第7弾として、現代のミクスチャーサウンドを更新し続けるKroiと、緻密なサウンドデザインと独自のミニマリズムを追求するD.A.N.による初の対バンが決定した。ボーダレスに進化し続けるオルタナシーンのフロントランナーがツーマンで激突するかたちだ。

＜M bit Live＞は、第1弾のOriginal Love Jazz Trio × STUTSから始まり、第2弾のUA × アイナ・ジ・エンド、第3弾のASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotake、第4弾のAwich × iri、第5弾のHY × マカロニえんぴつ、第6弾のDragon Ash × Age Factoryと毎回プレミアムな体験を届けている。

チケットの先行受付は5月15日よりイープラスにて。また、本日5月1日よりプロジェクトキャラクター“ビットくん”のX公式アカウントでは、ライブチケットなどの賞品が抽選で当たるキャンペーンが実施されるほか、＜M bit Project＞オフィシャルYouTubeチャンネルでは、これまでの＜M bit Live＞のライブ映像が公開中だ。

■＜M bit Live #7 Kroi × D.A.N.＞

2026年6月24日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

出演：Kroi / D.A.N.

▼チケット

1Fスタンディング：\6,900 (税込)

2F指定席：\7,900 (税込)

※ドリンク代別途

※お一人様1公演につき4枚まで

※未就学児童⼊場不可/⼩学⽣以上チケット必要

一般発売：5/30(土) 12:00〜

受付URL：https://eplus.jp/m-bit-live/

【イープラス先行】

受付期間：5/15(金)12:00〜5/24(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/m-bit-live/

主催：M bit Live 実⾏委員会

後援：J-WAVE

企画制作：ワイズコネクション

（問）info@ys-connection.co.jp

■＜M bit Live＞招待／プレゼントキャンペーン

応募受付期間：5月1日(金)12時00分〜5月14日(木)23時59分

▼賞品

Aコース：M bit Live第7弾チケット 300名

Bコース：Amazonギフトカード5,000円分 50名

Cコース：VポイントPayギフト5,000円分 50名

▼応募方法

(1)X公式アカウント“ビットくん(@M_bit_Project)”をフォロー。

(2)X公式アカウントの希望賞品の画像をタップし、“好きな曲名”とともにポスト。

(3)当選結果がその場でポストされ、当選された方にはXのDMで賞品獲得用のURLが送信される。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合、または公式アカウントのフォローを解除した場合は、応募対象となりません。詳細は、X公式アカウント“ビットくん(@M_bit_Project)”にて。