富士山を一望できる絶景スポット、静岡県富士市の茶園で、立ち入り禁止の茶畑に観光客が侵入する迷惑行為が相次いでいる。落書きやごみのポイ捨ても確認され、茶園を管理する保存会は協力金の呼びかけを開始した。茶畑に堂々と侵入･･･GW真っただ中、観光客が殺到する人気の映えスポットでは、迷惑行為が相次いでいた。取材班が4月29日に向かったのは、ウグイスの鳴き声が響く静岡県富士市。茶園の「大淵笹場」は、視界いっぱいに広