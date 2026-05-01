東京23区の4月の物価は魚介類などに、中東情勢の影響が見られる結果となりました。総務省が発表した東京23区の4月の消費者物価指数の速報値は変動が大きい生鮮食品を除いた総合、去年の同じ月と比べて1.5％上昇しました。伸び幅は鈍化しましたが、食料全般の上昇率は4.0％と、全体を押し上げています。なかでも、生鮮魚介は8.9％上昇し、まぐろやぶりなどの上昇率が目立ち、中東情勢が緊迫化するなか、船の燃料となる重油不足など