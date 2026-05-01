『スキップとローファー』11巻（講談社）より漫画『スキップとローファー』(講談社）は、地方から高校進学のために上京した岩倉美津未が、東京育ちの個性豊かなクラスメイトたちと出会い、ともに成長していく様を軽やかに描いた青春群像劇です。アニメ化やミュージカル化、全国巡回中の「スキップとローファー展」などでも話題の本作。最新刊となる13巻の出版を記念して、作者の高松美咲さんにアイデアの原点や作品に込めた思い