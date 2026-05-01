ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。非常識すぎるゴミ捨てに注意を呼び掛けた。

「【今日のごみトリビア】友達の清掃員が実際に回収した包丁です。僕も持ち上げた瞬間にレジ袋から飛び出てきたことがあります！自治体によって捨て方は違いますが、僕の地域ではダンボールに包んで、テープを貼ってくれると嬉しいです。ポイントは柄が飛び出ないようにすることです！」と注意喚起した。

この投稿にフォロワーらからは「これは本当に大事な情報ですね！刃物の捨て方を知らない人が意外と多いと思います」「こういうのって捨てるルールの前に、普通は考えるよね？てか、常識的に、、、解らんヤツは解らんだろな」「捨てずに研げばいいのにと思う貧乏性は私だけか」「巻かずにそのまま出したらどうなるか予想しない（出来ない）のでしょうか」などのリプライが寄せられている。

滝沢は西堀亮と1998年にコンビを結成し、2003年に太田プロに所属。プチブレークを果たしたもののその後は低迷し、妻の出産を機に2012年からゴミ清掃員のアルバイトも始めた。これまでにゴミに関する書籍も10冊以上出版している。2023年には「THE SECOND」で準優勝を果たした。