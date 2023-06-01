北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を運んで焼却するなどしたとして、死体損壊容疑で同園勤務の市職員鈴木達也容疑者が逮捕された事件で、焼却炉には飼育員が業務で出入りしていることが1日、市関係者への取材で分かった。鈴木容疑者は飼育員で、出入りの過程で操作方法を把握したとみられる。