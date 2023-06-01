２９日、ペットの猫と触れ合う中鉄快運貴陽北駅営業部の職員。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽4月30日】中国の労働節（メーデー）連休（5月1〜5日）が間近に迫る中、高速鉄道に新たに導入されたペット委託輸送サービス「愛寵行」の申し込みが倍増している。中国国家鉄路集団傘下の貨物・物流会社、中鉄快運の各営業部は、サービスの改善やペット用の輸送ボックス「スマートキャビン」の改良を進め、「人とペットの分