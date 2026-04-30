原子力空母ジョージ・ワシントン（資料写真）在日米海軍司令部（横須賀市）は３０日、横須賀基地に配備されている原子力空母ジョージ・ワシントンの艦載機の陸上空母離着陸訓練（ＦＣＬＰ）を、５月７日から１７日までの間に硫黄島（東京都）で実施すると発表した。４月３０日までに防衛省にも通告した。同司令部によると、硫黄島の悪天候により訓練が予定通りに完了しない場合、厚木基地（大和、綾瀬市）や横田基地（東京都福