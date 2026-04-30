◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）新外国人の巨人・ウィットリー投手が６回無安打無失点、１０奪三振で降板した。巨人の先発投手が６回以上投げて無安打で降板したのは、２１年１０月７日ヤクルト戦（神宮）の菅野智之以来で５人目となる。巨人の先発投手で６回以上投げて無安打で降板（２リーグ制以降）したのは▽東野峻１０年５月２９日西武戦（西武Ｄ）６回▽山口俊１７年６月１４日ソフトバンク