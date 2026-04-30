ガウガウ！！耳に薬を入れるのを全力抵抗する柴犬さん。ところがいざ薬を入れると、あざと可愛い姿に大変身…！？悶絶間違いなしのわんこの姿が話題を呼び、投稿は35.8万回再生を突破。「ビジネスガウガウ？」「ふふふ…可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：耳に薬をさす犬→『ものすごく嫌がっている』と思いきや…薬を入れる瞬間の『態度』が愛おしすぎる】 耳に薬を入れるためワンコを仰向け