ガウガウ！！耳に薬を入れるのを全力抵抗する柴犬さん。ところがいざ薬を入れると、あざと可愛い姿に大変身…！？悶絶間違いなしのわんこの姿が話題を呼び、投稿は35.8万回再生を突破。「ビジネスガウガウ？」「ふふふ…可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：耳に薬をさす犬→『ものすごく嫌がっている』と思いきや…薬を入れる瞬間の『態度』が愛おしすぎる】

耳に薬を入れるためワンコを仰向けにすると…？

TikTokアカウント「coco88273」の投稿者さんの愛犬は、柴犬の女の子「ここ」ちゃん。ムキ顔でガウガウする柴犬さんらしいお姿がたびたび話題となっています。

この日、耳に薬を入れるためお父さんに仰向けにされたここちゃん。するとさっそくムキーッとお鼻にシワを寄せてガルガル…！とはいえ絶対に噛みつくことはないそうで、一種のルーティンのようなものなんだとか。

すぐにお父さんの足の間にすっぽり収まり、ピタッと動きを止めたそう。同じ体勢で目薬をさしていたことがあるため慣れた様子。今回はお耳ですがどうでしょうか…！？

ガウガウからの…あざと可愛さ♡

お耳に薬を入れた次の瞬間、前足で顔をこするようなポーズをお見せしたここちゃん。薬が入って驚いたのでしょうが、お手手チョイチョイのあざと可愛い姿はたまりません…！

薬を入れた後は、お耳をモミモミ…。しっかり浸透するように気遣いも欠かさないお父さん。ここちゃんも終わったことが分かるのか、目を細めて気持ちよさそうだったとか。最初のガウガウが嘘のように、されるがままのリラックスの極みはなんとも微笑ましい限り。

耳を揉まれると足も…！？

お耳を揉まれているとなぜか後ろ足がカイカイと連動して動くここちゃん。その仕草が面白いお父さん、高速お耳モミモミをするとここちゃんの後ろ足も高速カイカイ…！若干遊ばれているここちゃんですが、そのお顔は相変わらずウットリ。きっとマッサージのようで心地よいのでしょう。

お父さんの『よし！』が終了の合図。お薬タイムをスキンシップタイムに変えてしまうのは、日ごろからここちゃんに愛情をたっぷり注いでいるからなのでしょうね。ムキ顔ガウガウからのあざと可愛いポーズに、最後の緩み切ったお姿…クルクルと感情豊かなここちゃんなのでした♡

この投稿には「足パタパタｗｗ」「ガウガウなのに仰向け好き(笑)」「最初は激おこだったのにー！」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「coco88273」には、ご家族に溺愛されながら暮らすここちゃんの姿が紹介されています。可愛いガウガウをもっと見たい方は要チェックです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「coco88273」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております