ハリセンボンの近藤春菜が、体調不良のため休養を発表したお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がパーソナリティーを務めているＴＢＳラジオ「金曜ＪＵＮＫバナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜・深夜１時）の代役を務めることが３０日、「ＪＵＮＫ」の公式Ｘで発表された。１日放送分に出演する。日村は２８日、所属事務所の公式サイトで体調不良が続いていたことを明かした上で「当面の間、休養に専念させていただき