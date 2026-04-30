大阪地検トップの検事正だった北川健太郎氏から性被害を受けたと訴えている女性検事のAさんが辞表を提出した4月30日、大阪地検前には約40人の市民が集まり、「ひとりにさせない」などと書かれたプラカードを掲げて抗議の声を上げた。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●手作りプラカードを手に「検察は誰の味方か？」小雨が降る曇り空の中、大阪地検などが入る庁舎前には、この日の午前11時半ごろからぽつりぽつりと人が集ま