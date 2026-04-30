気鋭の映画会社NEONが異例の大型契約で配給権を獲得した話題のホラー映画『トゥギャザー』が、U-NEXT（ユーネクスト）にて先行レンタル独占配信されることが決定した。 “別れられない恐怖”で破格の衝撃と共感！『トゥギャザー』『パラサイト 半地下の家族』などカンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞作の北米配給権を6年連続で獲得し、その確かな審美眼で映画ファンから厚い信頼を置かれる気鋭の配給会社NEON。全米大