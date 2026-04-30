俳優・グラビアなどで活躍する今野杏南さん（36）が30日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を出産したことを報告しました。今野さんは、インスタグラムで「先日第二子を無事出産いたしましたおかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」と報告。しかし、「長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験し、UAE（子宮動脈塞栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けて