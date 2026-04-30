＜メキシコ・リビエラマヤオープン 事前情報◇29日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞今大会終了後には、出場優先順位を見直すリシャッフルが実施される。米下部エプソン・ツアーから昇格してツアーカードを得たルーキーの原英莉花もその対象。現在のポイントランキングは51位で、『カテゴリー9』から今季ポイントランク80位以内の『カテゴリー8』になることを当確させている。【連続写真】リランキング突破