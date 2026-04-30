バンダイスピリッツは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『キングダム ハーツ』シリーズに登場する王様のキーブレード「キングダムチェーン ダークサイド」を電子玩具化した「キングダム ハーツキーブレードキングダムチェーンダークサイド」(9,900円)を発売する。予約受付は4月30日16時に開始、発送は2026年10月を予定。「キングダム ハーツキーブレードキングダムチェーンダークサ