【モデルプレス＝2026/04/30】元AKB48でタレントの高橋みなみが4月30日放送の東海テレビ「スイッチ！」（毎週月〜金曜あさ9時50分〜）を欠席することが分かった。所属事務所「Mama＆Son」を通じて発表された。【写真】34歳元AKB神「さすが似合ってる」美脚際立つミニスカ赤チェック衣装◆高橋みなみ、体調不良で生放送当日欠席所属事務所は「本日、東海テレビ『スイッチ！』に出演予定でした高橋みなみですが、体調不良のため大事