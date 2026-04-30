＜メキシコ・リビエラマヤオープン 事前情報◇29日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンとして帰ってきた。岩井千怜がツアー初優勝を飾ってからおよそ1年。「去年よりツアーに慣れているぶん、気持ちは本当に落ち着いています」。自然体のまま連覇に挑む。【本人提供写真】岩井姉妹のメキシコ観光の様子がこちら会見には20人を超える現地メディアが集まった。「想像以上にいてく