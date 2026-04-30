記事ポイント2002年発売の「冷やしかつ丼」が25年目の夏、累計25万食超を達成構想10年、和歌山県産無農薬梅干しを使った「特製梅だれとんかつ定食」が登場2026年5月1日から新丸ビル・日比谷・日本橋の3店舗で夏季限定販売とんかつ専門店「かつ吉」を運営する菩提樹が、夏季限定の2品「冷やしかつ丼」と「特製梅だれとんかつ定食」を2026年5月1日（金）から提供します。猛暑続きの夏にスタミナを補いながら重たさを感じさせない、か