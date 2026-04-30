ゴールデンウイークは近場に出かけようという方もいると思います。期間中に大分県内で行われるイベントを紹介します。 まずは、別府市の「べっぷ地獄めぐり」。 29日から5月6日まで抽選で県内の特産品などが当たるスタンプラリーが行われています。 また、5月2日からは鬼たちとのじゃんけんに勝つとオリジナルタオルなどがもらえるじゃんけん大会も開催されます。 ハーモニーラン