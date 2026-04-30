「新型ジューク」初公開！日産は2026年4月14日、「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを発表しました。このビジョンに基づき、次世代技術の進化、強靭な商品ポートフォリオの構築、新たなグローバル市場戦略、そして商品ファミリーを軸とした事業モデルにより、持続的な競争優位の確立を目指すことが明らかになっています。【画像】超カッコイイ！ これが「新型ジューク」です！（30枚以上）そし