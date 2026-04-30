「失われた30年」が終わり、本格的なインフレ時代に突入した日本。都心では築古マンションが2億円で取引されるなど不動産価格が高騰し、購入できるのは富裕層や世帯年収3000万円超のパワーカップルに限られつつあります。本記事では、柳澤寿志子氏の著書『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』（星野書房）より一部を抜粋・編集し、富裕層が急増している本当の理由と、広がる格差社会のリアルを解説します。築古でも2億円…「一般