世帯年収が1500万円を超える生活とは、どういうものだろうか。さぞかし贅沢な暮らしができるのだろうと思いきや、実際の家計簿を覗いてみると、意外なほど堅実な現実が見えてくる。投稿を寄せた千葉県の40代男性（事務・管理／世帯年収1500万円）は、エネルギー関連企業に務めている。自身は年収1150万円、妻も40代前半で年収350万円。小学生と保育園児を育てる4人家族だ。現在の住まいについては「千葉市に持ち家（2階建5LDK）が