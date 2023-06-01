野菜単体で食べるのは苦手というお子さんでも、大好きな料理に入っている野菜はパクパク食べてくれる……なんてこと、よくありますよね。今回紹介する「ほうれん草とソーセージのトマトソースグラタン」はまさにそんなメニュー。子どもが大好きなグラタンに、ほうれん草、トマト、じゃがいもがたっぷり！チーズやソーセージの力も借りて、野菜にトライしてもらいましょ♪「ほうれん草とソーセージのトマトソースグラタン」のレシピ