子どもが食べやすい野菜レシピ「ほうれん草とソーセージのトマトソースグラタン」

野菜単体で食べるのは苦手というお子さんでも、大好きな料理に入っている野菜はパクパク食べてくれる……なんてこと、よくありますよね。



今回紹介する「ほうれん草とソーセージのトマトソースグラタン」はまさにそんなメニュー。

子どもが大好きなグラタンに、ほうれん草、トマト、じゃがいもがたっぷり！



チーズやソーセージの力も借りて、野菜にトライしてもらいましょ♪

「ほうれん草とソーセージのトマトソースグラタン」のレシピ

材料（2人分）

ほうれん草……1わ（約200g）

じゃがいも（小）……2個（約250g）

ウインナソーセージ……5本





作り方

〈トマトソース〉トマト……2個（約300g）トマトケチャップ……大さじ3オリーブオイル……大さじ1塩……小さじ1/3こしょう……少々ピザ用チーズ 60gオリーブオイル

（1）ほうれん草は根元を切り落として幅4cmに切る。じゃがいもは皮をむいて幅1.5cmの半月切りにし、さっと水にさらして水けをきる。ソーセージは斜め薄切りにする。



（2）トマトはへたを取って1cm角に切る。残りのトマトソースの材料とともにボールに入れ、スプーンでよく混ぜる。

（3）フライパンにオリーブオイル小さじ1を中火で熱し、じゃがいもを入れる。3分ほど焼いたら返し、ふたをして弱火で2分ほど蒸し焼きにする。オリーブオイル小さじ1をたしてほうれん草を加え、しんなりとするまで炒め合わせる。ソーセージを加え、さっと炒める。



（4）耐熱容器に（3）を入れ、トマトソースをかけてピザ用チーズをのせる。オーブントースターで15分ほど、こんがりするまで焼く。

生のトマトと、ケチャップをダブルで使った煮込まないトマトソースが◎。

ほくほくのじゃがいもや、うまみたっぷりのソーセージ&チーズは子どもの興味をそそる強い味方です。



切って炒めて焼くだけの簡単メニューなのに、豪華に見えるところもうれしい♪

連休中のごちそうメニューとして、ぜひぜひ作ってみてくださいね。