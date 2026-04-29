SIRUP、5月13日に新曲「Not AI」のリリースを発表し、ジャケット写真を公開した。本楽曲は、4月1日より国際工科専門職大学の新テレビCMに起用されていたが、ついにフルサイズでのリリースが決定した。「Not AI」は、急速に広がるAI時代の価値観に対して、人間であることの感情のリアリティを、デジタル社会の中でストレートかつポジティブに提示した作品になっているという。楽曲制作にはALYSA、A.G.O、Jacob Aaron、JYONGRIら国内