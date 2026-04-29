SIRUP、国際工科専門職大学のTVCMソング「Not AI」リリース決定。明日にラジオ初オンエアも
SIRUP、5月13日に新曲「Not AI」のリリースを発表し、ジャケット写真を公開した。
本楽曲は、4月1日より国際工科専門職大学の新テレビCMに起用されていたが、ついにフルサイズでのリリースが決定した。「Not AI」は、急速に広がるAI時代の価値観に対して、人間であることの感情のリアリティを、デジタル社会の中でストレートかつポジティブに提示した作品になっているという。楽曲制作にはALYSA、A.G.O、Jacob Aaron、JYONGRIら国内外のプロデューサー／ソングライターが参加。リフレインするキャッチーなHookとSIRUPの自在なボーカルが楽曲に躍動感をもたらすダンスチューンに仕上がっているとのことだ。
カバーアートは、ビジュアルプロダクション・maxillaが担当しており、壮大な宇宙と日常のワンシーンの対比が印象的なビジュアルとなっている。
本楽曲は、4月30日放送のJ-WAVE「GRAND MARQUEE」にて、ラジオ初オンエアされることが決定。また、リリースに先駆けて本日より、TikTok / Instagramにて楽曲の一部も配信された。
なお、SIRUPはソウル、台北、バンコクを巡るツアー＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞を開催する。本ツアーは、2025年9月にリリースした3rdアルバム『OWARI DIARY』を引っ提げ、2月〜4月に日本で開催したライブハウスツアー＜SIRUP LIVE HOUSE TOUR 2026 “TURN THE PAGE”＞のアジアステージとなる。なお、追加ゲストが発表されたホールツアー＜SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.”＞のチケットはソールドしているが、アジアツアーはチケット受付中なのでぜひチェックしてほしい。
◾️「Not AI」
2026年5月13日（水）リリース
Pre-add / Pre-save / Tik Tok / Instagram：https://asab.lnk.to/NotAI
▼国際工科専門職大学 新テレビCM 「BE A GLOBAL PROFESSIONAL.」篇
CM URL：https://www.iput.ac.jp/
◾️ラジオオンエア情報
SIRUP「Not AI」ラジオ初オンエア
番組：J-WAVE「GRAND MARQUEE」
ナビゲーター：タカノシンヤ、Celeina Ann
放送日時：4月30日（木）16:30〜18:50内
番組ホームページ：https://www.j-wave.co.jp/original/grandmarquee/
X：https://x.com/GRANDMARQUEE813
Instagram：https://www.instagram.com/grandmarquee813/
radiko：https://radiko.jp/r_seasons/10020856
◾️＜SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.”＞
［日程］2026年5月23日（土）[SOLD OUT]
［開場/開演］16:00 / 17:00
［会場］東京・LINE CUBE SHIBUYA
［お問い合わせ］クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）
SPECIAL GUEST：Ayumu Imazu
［日程］2026年5月24日（日）[SOLD OUT]
［開場/開演］17:00 / 18:00
［会場］大阪・NHK大阪ホール
［お問い合わせ］キョードー関西・キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00土日祝休業）
SPECIAL GUEST：hard life
チケット詳細：https://x.gd/sduB1
◾️＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞
【ソウル公演】
［日程］2026年6月13日（土）
［開場/開演］18:30 / 19:00
［会場］West Bridge Live Hall
▼チケット：発売中
VIP：154,000KRW 一般：88,000KRW
プレイガイド：yes24 ticket
チケットページ：https://ticket.yes24.com/Perf/57683
Globalチケットページ：https://ticket.yes24.com/Pages/English/Perf/FnPerfDeail.aspx?IdPerf=57683
※整理番号順入場
・VIP特典内容
1.優先入場
2.公演終了後、SIRUPとのグループ写真撮影
3.サイン入りポスターをSIRUP本人より直接お渡し
・お問い合わせ
主催：MUZ’PACE ENTERTAINMENT
問い合わせ：yes24 ticket [1544-6399 / yes24help@yes24.com]
【台北公演】
［日程］2026年6月27日（土）
［開場/開演］18:00 / 19:00
［会場］台北 Legacy Taipei
▼チケット：発売中
前売り券：NT $1,900
車椅子席：NT$950
当日券：NT $2,200
プレイガイド：KKTIX
チケットページ：https://gutspromotion.kktix.cc/events/1d7229c6
※整理番号順入場
・お問い合わせ
主催：Guts Promotion
問い合わせ：gutspromotion@gmail.com
【バンコク公演】
［日程］2026年7月4日（土）
[開場/開演］18:00 / 19:00
［会場］Lido Connect Hall 2
▼チケット：発売中
VIP 2,900THB 一般：1,900THB
プレイガイド：チケットメロン
チケットページURL：https://www.ticketmelon.com/sss/sirup2026
※ 整理番号順入場
・VIP特典内容
1.優先入場
2.公演終了後、SIRUPとのグループ写真撮影
3.サイン入りポスターをSIRUP本人より直接お渡し
お問い合わせ
主催：Seen Scene Space
問い合わせ：seenscenespace@gmail.com
関連リンク
◆SIRUP オフィシャルサイト
◆SIRUP オフィシャルX
◆SIRUP オフィシャルInstagram
◆SIRUP オフィシャルYouTubeチャンネル
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