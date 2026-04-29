UEFAチャンピオンズリーグ準決勝、パリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンの試合は5-4というスコアでPSGが先勝した。計9ゴールが生まれ、歴史に残る撃ち合いとなったこの一戦だが、それを見届けた元オランダ代表MFクラレンス・セードルフ氏と元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏は『Amazon Prime』の中継で、ゴールよりも両チームの守備のゆるさを指摘している。ルーニー氏は次のように語った。「ルイス・エンリケは